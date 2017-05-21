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В мире

Трамп призвал лидеров мусульманских стран объединиться против террора

20:0721.05.2017
(обновлено: 20:08 21.05.2017)
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© AFP 2017 / Mandel NganДональд Трамп на арабском саммите в Эр-РиядеДональд Трамп на арабском саммите в Эр-Рияде
© AFP 2017 / Mandel Ngan

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран с преимущественно мусульманским населением бороться против террора в ходе программной речи в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп на саммите США-Исламский мир. 21 мая 2017
© AFP 2017 / MANDEL NGAN
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Трамп заявил, что все союзники США должны брать на себя ответственность за борьбу с террором, а не ждать, пока всех врагов победит Америка. Однако большую часть речи он говорил в примирительном ключе, подчеркивал, что США никого не собираются учить, как жить, и будут действовать из прагматических соображений. При этом Трамп обрушился с резкой критикой на Иран, обвинив Тегеран в поддержке терроризма — это заявление стало тем более веским, что накануне США заключили с соперником Ирана Саудовской Аравией рекордную сделку на поставки оружия. Трамп не упомянул о своих предыдущих заявлениях об исламе, которые вызвали протесты в США и за их пределами.

Создание коалиции

Главным посылом Трампа стала необходимость создать "коалицию наций, чтобы выкорчевать экстремизм".

"Мы можем преодолеть это зло, если силы добра будут объединенными и крепкими и если каждый, кто собрался здесь, возьмет на себя честную долю и будет нести свою часть бремени", — сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп на трапе Борта номер один. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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Он также дал понять, что США не стремятся решать проблемы региона военным путем и не рекомендуют странам региона ждать, пока США решат их проблемы. "Основанные нами партнерства будут продвигать безопасность через стабильность, а не через радикальное разрушение… Там, где возможно, мы будем искать постепенных реформ, а не внезапного вмешательства", — добавил президент США.

"Страны Ближнего Востока не могут ждать, пока американская мощь сокрушит их врагов за них. Страны Ближнего Востока должны решить, какого будущего они хотят для себя", — заявил Трамп. "Страны с большинством мусульманского населения должны возглавить борьбу с радикализмом", — добавил он.

"Учить жизни не будем"

Трамп также заявляет, что США не будут диктовать странам региона свою волю. "Мы здесь не для того, чтобы читать лекции, говорить другим людям, как жить, что делать, кем быть или как молиться. Вместо этого мы предлагаем партнерство, основанное на общих интересах и ценностях, чтобы добиваться общего будущего для всех нас", — заявил Трамп.

Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar, File
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Он также заверил, что борьба с терроризмом является не "конфликтом вер, сект или цивилизаций", а "битвой между силами добра и преступниками-варварами".

Кроме того, Трамп призвал мусульманские страны бороться с дискриминацией. "Необходимо честно противостоять кризису исламистского экстремизма и террористическим исламистским группировкам, которые он вдохновляет. А это означает совместное противостояние убийству невинных мусульман, подавлению женщин, преследованию евреев и резне христиан", — сказал Трамп.

Нападки на Иран

Общий примирительный тон речи Трампа был нарушен резкой критикой Ирана. Это неизбежно воспримут в регионе как безоговорочную поддержку Саудовской Аравии, которая является стратегическим соперником Ирана в регионе.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Трамп подчеркнул важность работы с Эр-Риядом по противостоянию Тегерану

"От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует (поставки — ред.) оружия, тренирует террористов, боевиков и другие экстремистские группы, которые сеют разрушение и хаос по всему региону", — сказал Трамп.

"Правительство Ирана открыто говорит о массовых убийствах, обещает уничтожить Израиль, обещает смерть Америке и уничтожение многим лидерам и нациям, в том числе и тем, кто находится в этом зале", — сказал Трамп.

Кроме того, по его заявлению, "режим Асада совершил немыслимые преступления в Сирии" при поддержке Ирана.

Иран поддерживает сирийские власти, а также наряду с Россией и Турцией является страной-гарантом перемирия в стране, как это определено соглашением в Астане о создании зон деэскалации.

Дональд Трамп на арабском саммите в Эр-Рияде. 21 мая 2017
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма

США ввели санкции против Ирана за испытания баллистических ракет. США также обвиняют Иран в дестабилизации региона путем поддержки ливанского движения "Хезболлах", повстанцев-хуситов в Йемене и правительственных войск в Сирии. Тегеран это отрицает.

Накануне США подписали с Саудовской Аравией соглашения о военных поставках, которые могут привести к продаже Эр-Рияду оружия США на 350 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие.

Что не сказал Трамп

Речь Трампа примечательна не только тем, что он сказал, но и тем, о чем президент США умолчал. В частности, Трамп не произнес свою фирменную формулировку "радикальный исламский терроризм", которая, по мнению его критиков, несправедливо увязывала ислам с терроризмом. Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот избегал подобной формулировки, и даже заявлял, что подобная осторожность делает Обаму неспособным руководить страной. Трамп не вспомнил также свою фразу о том, что "ислам ненавидит Америку".

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Иванка Трамп заявила о прогрессе в положении женщин Саудовской Аравии

Трамп также не упомянул о своих попытках ввести временный запрет на въезд в США граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Противники Трампа называют указы "запретом на въезд мусульман", а администрация в ответ говорит, что запрет касается лишь небольшой части стран с преимущественно мусульманским населением. Этот спор стал теоретическим после того, как два указа Трампа на эту тему заблокировали суды. Однако администрация США подала апелляции на эти решения.

Речь Трампа неизбежно будут сравнивать с программными выступлениями Обамы. В 2009 году, вскоре после инаугурации, Обама выступил в Каире и Стамбуле, призывая страны с мусульманским населением к сотрудничеству с США по строительству мира в регионе. Однако уже вскоре "арабская весна" и сопутствующие ей смены режимов прокатились по Ближнему Востоку и Северной Африке, а затем значительные территории Сирии и Ирака захватила запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". США приняли активное участие в этих конфликтах — от силового свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи до гражданской войны в Сирии и до операции против ИГ, которую США и союзники проводят с разрешения правительства Ирака, но без разрешения сирийских властей.

Трамп после Саудовской Аравии посетит Израиль, Ватикан, Италию, а также саммит НАТО в Брюсселе и саммит "Большой семерки" на Сицилии.

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