Президент Египта оценил возможный вклад США в борьбу с терроризмом

КАИР, 21 мая — РИА Новости. США способны внести свой вклад в выводе борьбы с терроризмом на новый качественный этап, заявил в воскресенье на открытии арабо-исламско-американского саммита в Эр-Рияде президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Нет сомнений в том, что США способны внести свой вклад в выводе борьбы с терроризмом на новый качественный этап, необходимый миру", — сказал египетский президент, чью речь транслировали в прямом эфире арабские телеканалы.

По словам ас-Сиси, победить терроризм можно только лишив его финансовой, политической и идеологической поддержки. В ходе речи президент Египта задал риторический вопрос: о том, кто спонсирует террористов, размещает на своих территориях тренировочные лагеря для них, предоставляет раненым боевикам больницы, скупает с контролируемых террористами территорий природные ресурсы и памятники древности.

"К сожалению, есть страны, которые замешаны в финансировании терроризма и предоставлении террористам убежищ. Есть страны, которые отказываются делиться информацией, касающейся иностранных террористов, даже с Интерполом", — сказал ас-Сиси.

Саммит с участием президента США Дональда Трампа и представителей руководства более 50 арабских и мусульманских стран открылся в воскресенье вечером в столице Саудовской Аравии, куда Трамп прибыл с визитом накануне. Посещение королевства стало первым пунктом в дебютном зарубежном турне Трампа в качестве главы государства.

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