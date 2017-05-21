WSJ узнала о планах НАТО заставить страны альянса увеличить военные расходы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. НАТО может ужесточить требования к членам альянса и обязать каждую страну представить детальный план увеличения национальных расходов на оборону до 2% ВВП, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на текст проекта инициативы.

Отмечается, что документ будет предложен на рассмотрение лидерам НАТО в ходе саммита альянса на следующей неделе.

По данным издания, национальные планы должны будут содержать конкретные шаги, которые позволят стране достичь целевого показателя, а также обозначить, на что именно будут потрачены выделенные средства. Кроме того, каждое государство должно будет указать точное число военнослужащих, которые войдут в миссии НАТО.

По словам американских чиновников, текущая версия документа является компромиссной. Например, Вашингтон настаивал на том, чтобы союзники достигли показателя в 2% ВВП в течение десяти лет, но это требование не вошло в текст проекта.

"Один из аспектов нашего плана на будущее заключается в том, чтобы снизить зависимость от США по некоторым ключевым показателям обороноспособности", — заявил газете неназванный чиновник альянса.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 24-25 мая.