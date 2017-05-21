В Госдуме рассказали, чем для Киева закончится блокада Приднестровья

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Продовольственная блокада непризнанной Приднестровской Молдавской республики приведет только к озлоблению населения по отношению к украинской власти, заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

"Официальный Киев пытается в Приднестровье повторить прием продовольственной блокады, опробованной на Крыме, что привело лишь к озлоблению населения по отношению к украинской власти", — сказал РИА Новости Белик.

По его словам, население Приднестровья, без сомнения, пострадает от блокады, но это не добавит жителям лояльности к Украине и лишний раз подтвердит правильность выбора крымчан в уходе из украинского государственного пространства и воссоединении с Россией.

"СБУ уже ждет голодных очередей в Приднестровской республике и проклятий местным властям. Держите карман шире, подобные методы, популярные в Средневековье, приведут лишь к отторжению всего украинского", — уверен депутат.

Как заявил ранее министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ефимий Коваль, транзит продовольствия в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику через территорию Украины с 20 мая будет возможен только после согласования с Кишиневом.

По словам министра, в адрес минсельхоза поступило письмо от Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Авторы письма ссылаются на распоряжение главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, датированное 17 мая. Распоряжением определено, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будут осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдавии.

Все предыдущие согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении признаны недействительными.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.