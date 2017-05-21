ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма на встрече с лидерами исламских стран в Эр-Рияде, на которой представители Тегерана не присутствовали.

"От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует (поставки — ред.) оружия, тренирует террористов, боевиков и другие экстремистские группы, которые сеют разрушение и хаос по всему региону", — сказал Трамп, выступая на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде. Речь Трампа транслировали американские телеканалы.

Кроме того, по мнению президента США, режим Башара Асада в Сирии "совершил немыслимые преступления" при поддержке Ирана.

Иран поддерживает сирийские власти, а также наряду с Россией и Турцией является страной-гарантом перемирия в стране, как это определено соглашением в Астане о создании зон деэскалации.

Саудовская Аравия, где выступал Трамп, является стратегическим соперником Ирана в регионе. Накануне США подписали с Саудовской Аравией соглашения о военных поставках, которые могут привести к продаже Эр-Рияду американского оружия на 350 миллиардов долларов.

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