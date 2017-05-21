ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма на встрече с лидерами исламских стран в Эр-Рияде, на которой представители Тегерана не присутствовали.
Кроме того, по мнению президента США, режим Башара Асада в Сирии "совершил немыслимые преступления" при поддержке Ирана.
Иран поддерживает сирийские власти, а также наряду с Россией и Турцией является страной-гарантом перемирия в стране, как это определено соглашением в Астане о создании зон деэскалации.
Саудовская Аравия, где выступал Трамп, является стратегическим соперником Ирана в регионе. Накануне США подписали с Саудовской Аравией соглашения о военных поставках, которые могут привести к продаже Эр-Рияду американского оружия на 350 миллиардов долларов.
Подробнее о крупных терактах в мире в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>