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В мире

Судьба летчика: российский омбудсмен попросила Трампа помиловать Ярошенко

18:2521.05.2017
(обновлено: 18:29 21.05.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАкция в защиту Константина Ярошенко. Архивное фотоАкция в защиту Константина Ярошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает в американской тюрьме двадцатилетний срок. Ранее к американским властям обращались жена и мать летчика, но их просьбы остались без ответа.

"Сегодня подписала обращение на имя президента США о его помиловании", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
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На днях Москалькова сообщила журналистам, что у нее на приеме была жена Ярошенко, которая рассказывала о плохих условиях в американской тюрьме. 

По словам супруги россиянина, после операции, которую летчику сделали в начале прошлого года, он едва не умер от послеоперационного шока и выжил только благодаря уходу сокамерников. Кроме того, он потерял все зубы, а в тюрьме кормят только фасолью, кукурузой и рисом. 

Жена Ярошенко добавила, что свидания не разрешают, изредка возможен телефонный звонок, также запрещены посылки — только иногда можно отправить письмо или книгу в мягкой обложке.

За что осужден Ярошенко

Константина Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в столице Либерии Монровии, а затем тайно вывезли в США, где над ним начался судебный процесс.

Константин Долгов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Долгов подтвердил готовность обменять Ярошенко на заключенных граждан США
Как утверждала американская прокуратура, Ярошенко принял предложение американских агентов, выдававших себя за наркодилеров, перевезти четыре тонны кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда — в США. 

Ярошенко отрицал вину, утверждая, что недостаточно хорошо владеет английским и не имел намерения участвовать в сделке, а хотел просто купить недорогие самолеты для грузовых перевозок.

В 2011 году американский суд признал приговорил россиянина и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Сейчас Ярошенко находится в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал ему в пересмотре приговора. Подавать апелляцию в Верховный суд США Ярошенко не стал.

Просьбы матери

Мать Константина Ярошенко и его жена не раз обращались к властям Соединенных Штатов с просьбой о помиловании, однако эти просьбы оставались без ответа.

Любовь Ярошенко, мать россиянина, отправила два письмо президенту Бараку Обаме, где просила проявить милосердие к ее сыну и вернуть его на родину.

Константин Ярошенко. Архивное фото
© РИА Новости
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Жена Ярошенко не получала ответ на письмо Трампу о помиловании супруга
"Как мать, я молюсь перед Всевышним, чтобы Он наставил Вас, уважаемый господин Президент, на путь милосердия к моему сыну, погибающему в неволе. Молюсь за то, чтобы в тот день, когда Константин Ярошенко ступит на родную землю — по Вашей президентской гуманной воле — Вы получите Господнее благословение, что выше и ценнее Нобелевской премии!" — говорилось в письме, которое Любовь Ярошенко написала в феврале прошлого года.

Никакой реакции Белого дома на это послание не последовало. И в феврале нынешнего года Любовь Ярошенко снова написала в Вашингтон — на этот раз уже новому президенту, Дональду Трампу.

"Страшная трагедия моего сына, боль за его искалеченное здоровье и жизнь вынудили меня молиться за вас, вашу победу и согласие между нашими великими державами!" — говорилось в послании.

© Фото : сайт газеты "Известия"Письмо матери осужденного российского летчика Константина Ярошенко Дональду Трампу
© Фото : сайт газеты "Известия"
Письмо матери осужденного российского летчика Константина Ярошенко Дональду Трампу

Вместе с письмом Любовь Ярошенко отправила доказательства невиновности ее сына — 61 лист на английском языке, которые за несколько лет собрал американский адвокат россиянина Алексей Тарасов.

В американской администрации сообщили, что получили письмо, но никакого ответа на него не было.

Мать летчика также писала начальству тюрьмы, где отбывает срок ее сын. Последнее ее письмо вернулось нераспечатанным. В мае Любовь Ярошенко скончалась в больнице Ростова-на-Дону от рака.

Вашингтон не отвечает

Российский МИД неоднократно заявлял, что приговор был несправедливым, и указывал на многочисленные нарушения прав Ярошенко в тюрьме.

Адвокат задержанного в Ереване гражданина РФ Сергея Миронова Карен Нерсесян отвечает на вопросы журналистов в перерыве судебного заседания в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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При этом Москва предлагала обменять Ярошенко, задействовав Россия конвенцию Совета Европы для обмена заключенными, однако Вашингтон отказал летчику в удовлетворении его ходатайства о переводе в Россию.

В МИД это решение назвали предвзятым. "Вынуждены констатировать, что подобный подход не способствует нормализации диалога между Россией и США", — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дело Бута

По словам жены Ярошенко, одно предложение она и мать летчика из США все-таки получили. Семье россиянина предлагали постоянный вид на жительство в Соединенных Штатах в обмен на показания против другого осужденного в США российского гражданина, Виктора Бута.

Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicolas Asfauri
Дело Виктора Бута
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка утверждала, что Ярошенко был пилотом у Бута. При этом супруга летчика заявляла, что ее муж никогда не был лично знаком с Бутом и увидел его только в тюрьме временного содержания на Манхэттене.

Виктор Бут отбывает 25-летний срок в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс по обвинению в сговоре с целью убийства американских граждан, оказания помощи террористам и продажи зенитных ракет. Как и Ярошенко, Бута задержали в третьей стране (в Таиланде), а затем вывезли в США.

Защита Бута пыталась обжаловать приговор, но безуспешно. В апреле россиянину отказала высшая судебная инстанция США — Верховный суд не стал рассматривать его дело.

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