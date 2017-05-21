Трамп заявил, что на Ближнем Востоке разрастается гуманитарная катастрофа

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке имеет место гуманитарная катастрофа.

"Сегодня мы сталкиваемся с гуманитарной катастрофой, катастрофой в области безопасности в этом регионе, и она (катастрофа — ред.) разрастается", — сказал Трамп, выступая с речью о борьбе с терроризмом на саммите с лидерами стран c преимущественно мусульманским населением в Эр-Рияде. Речь Трампа транслировали американские телеканалы.

"Потенциал ближневосточного региона сдерживают кровопролитие и террор", — заявил Трамп, отметив опасность дальнейшей радикализации стран, не затронутых в настоящее время конфликтом.

По его словам, встреча в Эр-Рияде "может стать началом мира на Ближнем Востоке и, возможно, за его пределами". "Мы будем укреплять существующие союзы и создавать новые, продвигая безопасности и стабильность на Ближнем Востоке и за его пределами", — сказал Трамп.

Миллионы людей стали беженцами в последние годы в результате конфликтов в Сирии, Ираке, Йемене и других ближневосточных странах.