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В мире

Премьер Израиля рассказал, какие темы хочет обсудить с Трампом

17:5621.05.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фо
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "историческим" начинающийся в понедельник визит в страну президента США Дональда Трампа и сообщил, что основными темами их переговоров станут укрепление связей двух государств в области безопасности и перспективы достижения мира с палестинцами.

Перед приездом в Израиль, куда он прилетит на два дня из Саудовской Аравии в рамках своего первого зарубежного турне, Трамп еще раз заявил о "большой возможности" подвести конфликтующие стороны к заключению мирной сделки, пообещал "очень упорно" над этим работать и выразил надежду на то, что результат будет достигнут "гораздо раньше", чем все ожидают.

"Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья прибывают завтра с историческим визитом в государство Израиль. Их сопровождают высокопоставленные представители администрации и чиновники Белого дома. Это первый визит президента Трампа за пределы Соединенных Штатов, и для нас честь, что он выбрал Иерусалим, столицу Израиля", — сказал Нетаньяху на заседании правительства.

"Я буду обсуждать с президентом Трампом возможности для дальнейшего укрепления нашего мощнейшего альянса с Соединенными Штатами. Мы укрепим связи в области безопасности, которые крепнут день ото дня, и мы также обсудим пути продвижения к миру", — сообщил глава правительства.

Трамп вскоре после избрания объявил о намерении попробовать свои силы в ближневосточном миротворчестве и добиться урегулирования палестино-израильского конфликта, что пытались, но не смогли сделать его предшественники в Белом доме.

"Я думаю, что есть большая возможность заключить сделку… Я люблю народ Израиля, я очень упорно работаю над тем, чтобы в конце концов израильтяне и палестинцы обрели мир. Надеюсь, что это может произойти гораздо раньше, чем кто-либо прогнозировал", — сказал президент в публикуемом в воскресенье интервью крупнейшей израильской газете "Исраэль ха-Йом".

Мирные инициативы

Трамп уже принимал в Вашингтоне Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса. Каждый из них объявил о готовности поддержать новые американские мирные инициативы, но их детали до сих пор не известны даже в самых общих чертах. Будут ли они обнародованы в ходе предстоящего визита — об этом гадают израильские политики и пресса, склоняясь к тому, что этого, скорее всего, опять не произойдет.

"Еще не ясно, будет ли этот визит наполнен какой-то конкретикой, закончится ли он какими-то практическими шагами", — написал министр обороны Израиля Авигдор Либерман в социальной сети Facebook.

Газета "Гаарец" со ссылкой на неназванные источники в Белом доме пишет, что визит Трампа не нацелен на перезапуск палестино-израильских мирных переговоров, которые остаются замороженными с 2014 года. "Мы не считаем, что пришло время устроить встречу лидеров или провести трехсторонние переговоры. Просто еще слишком рано", — приводит издание слова источников.

По данным "Гаарец", Трамп призовет Нетаньяху и Аббаса "принять меры по укреплению доверия с целью создать подходящую обстановку для возобновления мирных переговоров". Источники газеты пояснили, что Трамп напомнит Нетаньяху о необходимости ограничения поселенческого строительства на оккупированных территориях и улучшения состояния палестинской экономики. Во время встречи с Аббасом американский президент вновь призовет палестинцев воздержаться от "агрессивного подстрекательства" по отношению к Израилю.

Трампу готовят торжественную встречу в Тель-Авивском международном аэропорту, куда Нетаньяху велел приехать всем членам своего правительства. Далее американский гость перелетит на вертолете в Иерусалим, где проведет в понедельник официальные переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином и Нетаньяху. Как ожидается, он также посетит в частном порядке Храм гроба Господня и Стену плача — главные святыни христианства и иудаизма в историческом центре города.

На вторник планируется его краткий визит в Вифлеем для встречи с Аббасом. Трамп побывает в иерусалимском мемориале жертв Холокоста "Яд ва-Шем" и перед отъездом произнесет речь. Местом выступления выбран музей Израиля, хотя ранее рассматривался вариант Масады — развалин крепости на горе над Мертвом море, где в древности иудейские повстанцы сдерживали натиск римских легионов.

Как пишет "Гаарец", Трамп собирается посвятить свой визит в Израиль "восстановлению и улучшению" американо-израильских отношений, которые в течение восьми лет президентства Барака Обамы переживали "сложный период". "У нас хорошее начало, и мы хотим показать народу Израиля, что этот союз возвращается на верный путь", — заключили источники газеты.

В преддверии визита министр обороны Либерман напомнил, что значат для Израиля связи с США. "Надо четко понимать: пакет американской помощи Израилю в области безопасности, который мы подписали в конце прошлого года, составляет 38 миллиардов долларов. Никакой альтернативы этим 38 миллиардам долларов нет!" — пишет он в Facebook.

"Как нет альтернативы самому современному вооружению, которое США поставляет исключительно Израилю, американскому "вето" в Совете Безопасности ООН, абсолютно полной поддержке нашей страны Соединенными Штатами во всех международных инстанциях", — перечислил министр.

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