В МИД Турции высоко оценили открытие нового офиса ОЧЭС в Стамбуле

СТАМБУЛ, 21 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Открытие нового офиса Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле станет новой страницей в ее истории, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Халит Йылдыз "на полях" юбилейного саммита ОЧЭС в Стамбуле в связи c 25-летием организации.

В воскресенье состоялось заседание глав МИД стран ОЧЭС, а в понедельник встретятся главы государств и правительств стран-участниц организации. Россию будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время саммита президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым проведут ряд двусторонних встреч. В частности, запланированы переговоры Йылдырыма и Медведева.

"Мы всегда рады оказывать всяческую поддержку и помощь международным организациям, располагающимся в Турции. Открытие новой площадки для ОЧЭС тем приятнее, что это произошло во время ее юбилея. Мы курировали этот проект с самого начала, и он станет новой страницей в деятельности этой организации", — сказал собеседник агентства на церемонии открытия офиса в стамбульском районе Сарыер.

Новый офис ОЧЭС располагается в деловом центре Seba, где есть большой зал заседаний, оборудованный аудио- и видеоаппаратурой, кабинками для переводчиков-синхронистов. Ранее штаб-квартира ОЧЭС располагалась на берегу Босфора в районе Сарыер на вилле генерала Мюшира Фуата, построенной иранским послом Хаджи Мухсином Ханом в 70-х годах XIX века. Затем вилла сменила нескольких хозяев, последним из которых был генерал Фуат — видный военный деятель Османской империи, который участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, позднее был послом в Санкт-Петербурге. В 2013 году в здании произошел пожар, но его последствия были устранены.

Организация Черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году.