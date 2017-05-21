Спецпредставители от Японии и США договорились усилить давление на КНДР

ТОКИО, 21 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Директор департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющий страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги и спецпредставитель госдепартамента США по вопросам КНДР, заместитель помощника госсекретаря Джозеф Юн в воскресенье обсудили ракетный пуск КНДР и договорились усилить давление на Пхеньян, сообщил МИД Японии.

"Обе стороны разделили точку зрения о недопустимости продолжающихся провокационных действий КНДР, а также пришли к единому мнению о том, что и впредь продолжат тесное взаимодействие, в том числе и на площадках ООН, между двумя странами и между Японией, США и Южной Кореей. Кроме того, обе стороны подтвердили позицию, что диалог ради диалога не имеет смысла и что необходимо усилить давление на КНДР", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о переговорах специальных представителей по КНДР от Японии и Южной Кореи.

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ровно неделю назад КНДР провела пуск баллистической ракеты, технические показатели которой превзошли все предыдущие. На следующий день Северная Корея официально сообщила точную высоту полета в апогее — 2111 километров — и расстояние до точки падения — 787 километров. Ракета так же упала в Японском море, за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.