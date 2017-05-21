Тиллерсон сообщил об обсуждении отставки Коми на встрече Трампа с Лавровым

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поднимал вопрос об увольнении директора ФБР Джеймса Коми, чтобы подчеркнуть, что внутренние проблемы в США не мешают внешней политике, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Ранее Трампа критиковали в СМИ после утечки в New York Times о том, что он на встрече с Лавровым назвал Коми "сумасшедшим". Коми вел расследование против Трампа за "связи с Россией" и против его главного оппонента на выборах президента Хиллари Клинтон из-за скандала с ее электронной почтой.

"Президент намеревался довести до сведения русских, что его не будут отвлекать вопросы внутри страны", — сказал Тиллерсон.

По его словам, Трамп отметил, что российско-американские отношения находятся на "низкой точке".

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".