Тиллерсон назвал переговоры Трампа в Эр-Рияде продуктивными

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США Дональд Трамп в рамках своего визита в Саудовскую Аравию провел продуктивные переговоры по борьбе с терроризмом и поддержанию стабильности в регионе.

По данным телеканала Fox News, госсекретарь также назвал "историческим" визит Трампа в арабское государство. По его словам, именно проблема терроризма была главной целью визита главы Белого дома.

В субботу Трамп прибыл в Саудовскую Аравию, ставшую первой страной его дебютного зарубежного турне в качестве главы государства. В аэропорту Эр-Рияда его встречал саудовский король.

В Эр-Рияде Трамп провел двусторонние переговоры с королем, а также примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также в саммите лидеров арабских и мусульманских стран, в котором примут участие около полусотни представителей руководства этих стран.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и США в субботу в ходе визита Трампа подписали соглашения на 280 миллиардов долларов. В частности, США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием Трампа и Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов.