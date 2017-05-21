Макмастер: обвинения из-за увольнения Коми мешают отношениям с Россией

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп считает, что обвинения в его адрес "сговоре с Россией" мешают находить области сотрудничества с Москвой, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

По его словам, именно в этом контексте и обсуждался вопрос об увольнении директора ФБР Джеймса Коми на встрече Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Суть разговора была в том, что президент считает, что ему мешают работать с Россией в поиске областей для сотрудничества, поскольку это (увольнение Коми — ред.) постоянно было в новостях", — заявил Макмастер в интервью ABC в воскресенье.

Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро.

Ранее газета New York Times утверждала со ссылкой на анонимные источники, что Трамп сообщил Лаврову об увольнении "психа Коми". Другие сенсационные заголовки СМИ на тему встречи включали предположения, будто Трамп передал Лаврову сверхсекретную информацию, а также обвинения в адрес официального фотографа российской делегации в том, что тот мог установить подслушивающее устройство в Белом доме. В МИД РФ назвали публикации в американской прессе "позором".

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".