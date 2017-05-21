ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Дочь президента США Иванка Трамп заявила о прогрессе в положении женщин Саудовской Аравии, не уточнив, о каком именно прогрессе идет речь.

"Прогресс в Саудовской Аравии, особенно в последние годы, очень впечатляет. Но еще осталось сделать немало работы и предстоит бороться за свободы и возможности", — заявила Трамп, которую цитирует агентство Франс-Пресс, в ходе встречи с женщинами в Эр-Рияде. Встреча прошла в рамках визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Иванка Трамп не сказала, о каком прогрессе идет речь. Саудовскую Аравию регулярно критикуют за рубежом за то, что женщины королевства серьезно ограничены в правах. В частности, женщинам запрещено водить машину, а в публичных местах они обязаны появляться лишь полностью закрыв тело, лицо и волосы. Лишь около 15% женщин в Саудовской Аравии работают за пределами дома.

Иванка Трамп при этом удостоилась приема в королевстве на высшем уровне, несмотря на ее иудейское вероисповедание. Трамп приняла иудаизм, выходя замуж за Джареда Кушнера, ныне советника президента США.