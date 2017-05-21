Собянин рассказал, кто кроме участников реновации переедет в новое жилье

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая — РИА Новости. Более 500 тысяч человек смогут переехать в дополнительное жилье, которое будет построено в рамках программы реновации, рассказал в интервью программе "Воскресное время" на Первом канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, оценки экспертов относительно притока жителей после строительства дополнительных домов сильно преувеличены. "Я думаю, что те оценки, которые звучат от специалистов, они сильно завышены. Но, тем не менее, очевидно, что по окончании программы будет построено жилье, в которое переедет более полумиллиона человек. Это дополнительное жилье", — сказал Собянин.

Он отметил, что обладателями нового жилья в основном станут москвичи. "Сегодня пытаются спекулировать, что они приедут невесть откуда. Потеснят москвичей….Мы видим, что 90% жилья сегодня продается москвичам и небольшая часть жителям Подмосковья, и совсем уже небольшая часть приезжих из других регионов", — сказал Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что строительство дополнительного жилья позволит частично улучшить ситуацию с обеспечением квартирами москвичей, которые не являются участниками программы реновации.

"Это вторая задача, она тоже очень важная, может даже не менее важная. Решить проблемы не только тех, кто переселяется из пятиэтажек, но и отчасти улучшить решение проблемы обеспечения жильем в целом для москвичей, особенно тех, которые живут рядом с этими районами реновации. Потому что по опросам мы видим, что многие из них уже присматриваются к этому проекту, и подумывают: а почему бы там не приобрести жилье", — добавил Собянин.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.