Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать Ярошенко

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США.

"Сегодня подписала обращение на имя президента США о его помиловании", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос журналистов о деле Ярошенко.

Омбудсмен также сообщила о том, что у нее на приеме была супруга россиянина, которая рассказывала и скудном питании в американской тюрьме и о невозможности делать передачи со стороны родственников.

"Я уже неоднократно пыталась через посольство поставить вопрос о возможности моего посещения", — заключила она.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.