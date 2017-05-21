Трамп призвал мусульманские страны объединиться с США в борьбе с террором

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп призывает мусульманские страны честно делить с США бремя борьбы с терроризмом, говорится в отрывках программной речи Трампа к мусульманскому миру, которые распространил Белый дом.

"Мы можем преодолеть это зло, если силы добра будут объединенными и крепкими и если каждый, кто собрался здесь, возьмет на себя честную долю и будет нести свою часть бремени", — говорится в речи Трампа.

Трамп намерен произнести свою речь в воскресенье в Саудовской Аравии — это первая страна, которую Трамп посетил с зарубежным визитом.

Трамп также дал понять, что США не стремятся решать проблемы региона военным путем и не рекомендуют странам региона ждать, пока США решат их проблемы за них. "Основанные нами партнерства будут продвигать безопасность через стабильность, а не через радикальное разрушение… Там, где возможно, мы будем искать постепенных реформ, а не внезапного вмешательства", — говорится в речи.

"Страны Ближнего Востока не могут ждать, пока американская мощь сокрушит их врагов за них. Страны Ближнего Востока должны решить, какого будущего они хотят для себя", — говорит Трамп.

По его словам, США стремятся к созданию "коалиции наций" против терроризма. Трамп также заявляет, что США не будут диктовать странам региона свою волю. "Мы здесь не для того, чтобы читать лекции, говорить другим людям, как жить, что делать, кем быть или как молиться. Вместо этого мы предлагаем партнерство, основанное на общих интересах и ценностях, чтобы добиваться общего будущего для всех нас", — заявляет Трамп.

Трамп также заверяет, что борьба с терроризмом является не "конфликтом вер, сект или цивилизаций", а "битвой между силами добра и преступниками-варварами".

Трамп также призвал мусульманские страны бороться с дискриминацией. "Необходимо честно противостоять кризису исламистского экстремизма и террористическим исламистским группировкам, которые он вдохновляет. А это означает совместное противостояние убийству невинных мусульман, подавлению женщин, преследованию евреев и резне христиан", — говорится в речи.