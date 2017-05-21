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В мире

Британия пригрозила выйти из переговоров по Brexit в ответ на требования ЕС

14:4221.05.2017
(обновлено: 14:44 21.05.2017)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фотоФлаги Евросоюза и Великобритании. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Лондон может уйти с переговоров с ЕС по выходу страны из Евросоюза, если Брюссель сохранит требование о выплате 100 миллиардов евро, сообщает газета Sunday Times.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэй считает, что Брюссель должен выплатить Великобритании миллиарды фунтов
В интервью изданию министр подчеркнул, что в переговорах с Брюсселем с самого начала может возникнуть кризисная ситуация из-за того, что ЕС отказывается обсуждать торговое соглашение до тех пор, пока Британия не согласится "оплатить счет". По его словам, странам-членам ЕС следует умерить свои требования, если они хотят добиться прогресса в переговорах. "Нам следует не просто выглядеть так, будто мы можем уйти, мы должны быть способны уйти. В сложившихся обстоятельствах, если это будет необходимо, мы в состоянии сделать это", — сказал министр.

При этом Дэвис не исключил, что может покинуть первую встречу с главным переговорщиком от ЕС по Brexit Мишелем Барнье. "Поживем-увидим", — отметил он.

Противники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Как отмечают высокопоставленные источники издания в ЕС, Брюссель может ужесточить свою позицию и потребовать от Лондона выплаты более 100 миллиардов евро, включая возврат денежных средств, которые Британия якобы задолжала европейскому блоку.

Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации BBC, в ЕС уже составили некий список этих обязательств для предварительных переговоров. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее сообщил, что Брюссель намерен выставить Лондону "счет" в размере около 60 миллиардов евро после начала переговоров по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© AFP 2017 / Pool/Kirsty Wigglesworth
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В свою очередь газета Financial Times подсчитала, что в общей сложности требуемая ЕС сумма может составить около 100 миллиардов евро (85 миллиардов фунтов стерлингов). Со ссылкой на источники в Брюсселе она сообщила, что в эти выплаты могут быть включены фермерские субсидии для таких стран как Польша и Франция. Ранее министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис завил, что Лондон не собирается платить такую сумму.

Между тем официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли.

Подробнее об истории отношений Великобритании и ЕС читайте в справке РИА Новости>>

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