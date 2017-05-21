В Польше рассказали о ходе создания нового вида войск

ВАРШАВА, 21 мая — РИА Новости. Численность войск территориальной обороны Польши к концу 2019 года составит 53 тысячи человек, заявил министр обороны страны Антони Мачеревич в воскресенье в Белостоке.

В воскресенье первые солдаты территориальной обороны Польши приняли военную присягу.

"До конца 2019 года должно быть 17 бригад, а в них 53 тысячи солдат. Такой есть план", — сказал Мачеревич.

При этом он отметил, что желающих служить в территориальной обороне достаточно, а их отсев относительно небольшой. "Думаю, что этот план удастся реализовать, об этом говорит наплыв желающих. Отсев небольшой. Как мне докладывают, не более одной десятой желающих отсеивают по состоянию здоровья", — сказал польский министр.

Закон о создании в Польше нового вида войск — территориальной обороны вступил в силу 1 января 2017 года. В соответствии с документом, в течение нескольких лет на территории всех польских воеводств будут созданы 17 бригад территориальной обороны. Предполагается, что военнослужащие будут взаимодействовать с оперативными войсками в случае угрозы безопасности государства, проводить самостоятельные боевые и спасательные действия в случае, например, стихийных бедствий, а также обязаны быть способными к осуществлению антикризисных и антитеррористических мер. Войска территориальной обороны также будут нести ответственность за организацию и проведение местной самообороны.

Мачеревич ранее выразил мнение, что создаваемые войска являются наиболее эффективным способом противодействия или воспрепятствования действиям со стороны России. Говоря о заявлениях о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.