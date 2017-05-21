Вон из страны: мексиканцы требуют депортировать избитого россиянина Макеева

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россиянин Алексей Макеев, которого чуть не линчевала толпа в мексиканском городе Канкун, находится в коме. Мексиканские власти подозревают его в убийстве, а местные жители требуют выслать его из страны.

Макеев снискал дурную славу из-за того, что постоянно оскорблял местных жителей, нападал на женщин и детей, причем записывал это на видео и выкладывал в интернете. Свои оскорбительные ролики он сопровождал нацистской символикой. Мексиканские пользователи соцсетей не раз возмущенно отзывались об этих видео и даже угрожали Макееву расправой.

Накануне у дома Макеева в Канкуне собралась толпа местных жителей. Люди, которых, по данным мексиканских СМИ, было несколько сотен, требовали, чтобы Макеев вышел на улицу. На видео с места происшествия видно, как люди окружают дом, а в разбитом окне можно разглядеть самого Макеева.

Долгое время все ограничивалось словесными перепалками, однако когда люди узнали о ранении одного из мексиканцев, они ворвались с дом, и Макееву пришлось бежать через крышу. Его сильно избили, сейчас он в больнице.

Как рассказал Александр Толмачев, еще один проживающий в Канкуне россиянин, "Макееву повезло, что толпа не разорвала его прямо на месте".

Российский консул в Мексике Дмитрий Болбот сообщил, что Макеев находится в состоянии искусственной комы. "У него серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован", — сказал дипломат.

По словам консула, в больнице Hospital General сначала не хотели лечить россиянина, однако затем дипломаты получили от руководства больницы заверения, что ему окажут всю необходимую медицинскую помощь. Также консульству удалось договориться с начальником федеральной полиции штата Кинтана-Роо о выделении усиленной охраны для Макеева.

При этом Балбот рассказал, что Макеев отметился нападениями не только на мексиканцев, но и на российских туристов.

"Еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население", — заявил консул.

Подозреваемый в убийстве

В потасовке Макеев ранил одного из нападавших. По словам Толмачева, это мексиканец по имени Карлос Эдуардо. Позже стало известно, что раненый скончался.

"Предварительно МИД Мексики сообщил нам, что он умер от полученных ран, сейчас мы устанавливаем, какими юридическими и судебными последствиями для Макеева это может обернуться", — рассказал РИА Новости Болбот.

Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо проводит расследование по убийству с применением гарпуна. Как передает Notimex, в преступлении подозревается именно иностранный гражданин. Его персональные данные не разглашаются, однако указанные в сообщении инициалы полностью совпадают с инициалами Макеева.

Una persona murió y otra resultó lesionada tras registrarse un linchamiento en colonia de Cancún, Quintana Roo, informan autoridades locales pic.twitter.com/HthnEWutLz — Notimex (@Notimex) 20 мая 2017 г.​

Мексиканцы требуют депортации

Возмущенные жители создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать Макеева из Мексики.

"Поведение и угрозы этого человека заставляют срочно просить о вмешательстве мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог продолжать нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами", — говорится в тексте петиции.

К 13.00 мск ее подписали около восьми тысяч человек.

Как отмечает портал Excelsior , выслать россиянина будет можно только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом, предшествующего этому вызывающего поведения Макеева, а также убийства гражданина Мексики.

Национальный институт миграции Мексики опубликовал заявление, в котором сообщает о намерении просить российское консульство содействовать депортации Макеева на родину. Однако, по словам российского консула, мексиканские власти пока за помощью не обращались.

При этом Балбот отметил, что россиянина пытались выслать из Мексики и раньше, но эти попытки не увенчались успехом, поскольку без желания самого Макеева "Россия не может ничего с ним сделать".

© REUTERS / Stringer Дом россиянина Макеева, которого пыталась линчевать толпа в Канкуне, Мексика, 20 мая 2017 © REUTERS / Stringer Дом россиянина Макеева, которого пыталась линчевать толпа в Канкуне, Мексика, 20 мая 2017

Нападения на россиян

Неадекватным поведением Макеев отметился еще в России — в 2013 году он терроризировал жителей Электростали. При этом он так же, как и в Мексике, снимал свои нападения на видео.

Тогда СМИ сообщали, что Макеева дважды привлекали к ответственности, однако заключения он избежал — вместо этого его направили на принудительное лечение. Но лечение продлилось всего месяц.

"Видимо, врачи решили, что он здоров. В интернет Макеев выложил и фотографии своего водительского удостоверения, которое ему продлили в этом году. К фотографии прав он приложил и справку о прохождении медкомиссии, которую он получил в Люберцах. В клинике, которая выдала эту справку, уверяют, что Макеев на самом деле здоров. У него очень высокий уровень IQ. А его поведение — всего лишь противозаконный эпатаж. Но никак не психиатрия", — сообщал тогда телеканал "Россия".

Мать Макеева пыталась уговорить его снова отправиться на лечение и поменьше увлекаться интернетом, однако и этот разговор он записал на видео и выложил в сеть.

Позже выяснилось, что Макеев находится в Мексике и работает инструктором по дайвингу. По словам российского консула, он получил в этой стране постоянный вид на жительство как беженец.