Россия не противник, а необходимый партнер Запада, заявил Берлускони

РИМ, 21 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Россия — это не противник, а необходимый партнер Запада, считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, интервью с которым опубликовала в воскресенье римская газета Il Messaggero.

"Россия — это не противник, а необходимый партнер, который является частью Запада. Это не означает, что следует разделять все аспекты российской политики. В украинской истории русские во многом правы, в Сирии они вносят вклад в стабилизацию, но они совершили бы ошибку, если бы, например, захотели оказать недозволенное давление на балтийские страны", — заявил видный политик.

"Благодаря нам времена "холодной войны" закончились в 2002 году, и после крушения коммунизма Россия является дружественной страной, а не глобальным антагонистом. Наиболее благоразумные западные лидеры наконец-то отдают себе в этом отчет", — указал экс-премьер.

Говоря о предстоящем саммите G7, который пройдет в сицилийском городе Таормина 26-27 мая, Берлускони отметил, что только лидеры западных стран сегодня не в состоянии найти ответы на главные вызовы современного мира.

По словам Берлускони, неучастия России в работе предстоящего саммита не только можно, но и нужно было избежать, а все спорные вопросы необходимо обсуждать совместно в конструктивном духе.

"Запад более не может дать ответ на вызовы сам, не думая о глобальной системе, в которой принципиальные игроки — Россия, Китай, новые "азиатские тигры", неэкстремистские арабские страны должны быть частью глобальной системы безопасности и развития", — заявил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".