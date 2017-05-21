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Россия не противник, а необходимый партнер Запада, заявил Берлускони

13:3921.05.2017
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© AFP 2017 / Alberto PizzoliПремьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фотоПремьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli

РИМ, 21 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Россия — это не противник, а необходимый партнер Запада, считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, интервью с которым опубликовала в воскресенье римская газета Il Messaggero.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Россия — это не противник, а необходимый партнер, который является частью Запада. Это не означает, что следует разделять все аспекты российской политики. В украинской истории русские во многом правы, в Сирии они вносят вклад в стабилизацию, но они совершили бы ошибку, если бы, например, захотели оказать недозволенное давление на балтийские страны", — заявил видный политик.

"Благодаря нам времена "холодной войны" закончились в 2002 году, и после крушения коммунизма Россия является дружественной страной, а не глобальным антагонистом. Наиболее благоразумные западные лидеры наконец-то отдают себе в этом отчет", — указал экс-премьер.

Говоря о предстоящем саммите G7, который пройдет в сицилийском городе Таормина 26-27 мая, Берлускони отметил, что только лидеры западных стран сегодня не в состоянии найти ответы на главные вызовы современного мира.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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По словам Берлускони, неучастия России в работе предстоящего саммита не только можно, но и нужно было избежать, а все спорные вопросы необходимо обсуждать совместно в конструктивном духе.

"Запад более не может дать ответ на вызовы сам, не думая о глобальной системе, в которой принципиальные игроки — Россия, Китай, новые "азиатские тигры", неэкстремистские арабские страны должны быть частью глобальной системы безопасности и развития", — заявил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры "уже уговаривают себя, что нужно Россию в "восьмерку" возвращать".

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