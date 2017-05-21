Установлена личность российского офицера, останки которого нашли в Турции

АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Личность умершего в XIX веке российского офицера, останки которого были обнаружены при строительных работах в городе Ардаган на северо-востоке Турции, установлена, это подполковник Карл Ржепецкий, сообщает в воскресенье газета Haberturk со ссылкой на местные власти.

Представитель мэрии Ардагана в конце апреля сообщил РИА Новости, что гроб с останками русского офицера был обнаружен при строительстве дома. После этого прах был доставлен в Карс для дальнейшего исследования. При этом представитель управления туризма Карса отметил, что воинское звание офицера уточняется.

Сообщается, что Ржепецкий служил в 78-й Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса и умер от болезни в 1894 году. К этому выводу турецкие эксперты пришли после консультаций с российскими коллегами на основе изучения мундира. По данным российских архивов, на месте, где были обнаружены останки офицера, в конце XIX века располагалось военное кладбище.

© Фото : мэрия города Ардаган Гроб с останками русского офицера в городе Ардаган, Турция © Фото : мэрия города Ардаган Гроб с останками русского офицера в городе Ардаган, Турция

Ранее СМИ писали, что останки могли принадлежать генералу Василию Гейману (1823-1878), участнику покорения Кавказа и русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Отмечалось, что офицер был похоронен в годы, когда Ардаган и Карс входили в состав России. По итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов Карсская область, куда входил Ардаган, отошла Российской империи, затем была передана Турции по Московскому договору 1921 года.