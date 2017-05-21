Президент Филиппин предупредил об опасности территориального спора с Китаем

ДАВАО (Филиппины), 21 мая – РИА Новости. Если Филиппины вступят в прямой конфликт с Китаем из-за территориального спора в Южно-Китайском море, то это будет бойня, заявил филиппинский лидер Родриго Дутерте.
"Вы рассчитываете, что я начну войну с Китаем? Но есть ли у меня ракеты, чтобы нанести удар по Китаю?" — заявил Дутерте в интервью российским СМИ.
По его словам, "если это случится (прямой конфликт – ред.), это будет бойня".
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.