КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Сеуле

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Южнокорейские военные считают, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты, дальность полета составила около 500 километров, передает агентство Ренхап со ссылкой на главу объединенного комитета начальников штабов.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в воскресенье провела пуск ракеты неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета не была межконтинентальной.

Указывается, что ракета была выпущена в восточном направлении в 16.59 по местному времени (10.59 мск).