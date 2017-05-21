Президент Филиппин назвал Трампа своим другом

ДАВАО (Филиппины), 21 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал американского лидера Дональда Трампа своим другом.

"Я ничего не имею против Америки. У нас все хорошо. Трамп мой друг", — сказал глава Филиппин в интервью российским СМИ.

В то же время он отметил, что внешняя политика его страны "сдвинулась с прозападного курса". "У нас сейчас рабочий альянс с Китаем, и я надеюсь запустить рабочие отношения с Россией. Почему? Потому что западный мир, ЕС и так далее лицемерны", — считает Дутерте.

Президент Филиппин в свое время прославился рядом очень жестких высказываний в отношении США при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

Он, в частности, потребовал от США не рассматривать его страну "как собачку на поводке" и заявил, что Соединенные Штаты могут забыть о соглашении о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между странами, если он и дальше будет президентом. Также Дутерте говорил, что для его страны пришло время "распрощаться" с США. Однако позже уточнил, что его страна не может разорвать отношения с США, а Филиппинам нет нужды увязывать свою политику с политикой США.

В то же время в ноябре Дутерте поздравил Трампа с победой на выборах, а позднее заявил, что с ним можно работать. Нынешний американский президент пригласил филиппинского коллегу посетить с визитом США.