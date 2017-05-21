Украинская служба Euronews прекращает вещание

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Канал Euronews прекращает вещание на украинском языке с этого воскресенья. Об этом украинская служба канала сообщила на своей странице в Facebook.

"После почти шести лет работы в воскресенье 21 мая Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас", — говорится в сообщении в соцсети.

В украинских СМИ напоминают, что в декабре 2016 года несколько языковых редакций канала устроили забастовку в связи с намерением руководства телеканала отказаться от вещания на украинском языке из-за отсутствия финансовой выгоды. Забастовку инициировала украинская редакция.

В январе портал zn.ua сообщал о том, что государственный комитет телевидения и радиовещания Украины намерен отказаться от украинской версии телеканала.