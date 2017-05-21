Трамп играет для русских роль "полезного идиота", заявил экс-глава АНБ

БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп играет для русских роль "полезного идиота", заявил в интервью Bild am Sonntag экс-глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ), американский генерал Майкл Хэйден (Michael Hayden).

"За несколько дней до выборов (в США — ред.) я пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к (президенту России) Владимиру Путину. Он был тем, кого Путин и русские называют "полезным дураком", "полезным идиотом". Этот термин времен "холодной войны" относится к наивному человеку, которого контролирует и может использовать на пользу России Кремль. Сейчас, шесть месяцев спустя, с большим разочарованием можно констатировать, что термин "полезный идиот" остается довольно точным описанием", — заявил экс-глава АНБ.

По словам Хэйдена, увольнение Трампом генпрокурора и директора ФБР, которые "открыто выступали с другой политической позиции, чем администрация", делает положение в США "немного похожим на Никарагуа".

Экс-глава АНБ считает, что "американские спецслужбы с большой вероятностью исходят из того, что Россия оказала влияние на предвыборную кампанию в США", в частности, не на подсчет голосов, а именно на ход кампании. Он заявил, что Германия также "должна опасаться" вмешательства в выборы в бундестаг, которые состоятся 24 сентября, и немецким спецслужбам необходимо "предпринимать шаги для… идентификации нападающих".

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".