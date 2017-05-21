Рейтер: спецподразделение разведки КНДР проводит кибератаки по всему миру

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Спецподразделение разведки КНДР занимается организацией хакерских атак по всему миру, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов.
По данным агентства, с данной идеей согласен и заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ан Чхон Ги. "КНДР осуществляет хакерские атаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак, а также использует их инфраструктуру в области информационных и коммуникационных технологий", — цитирует агентство его слова. Он также добавил, что у Южной Кореи есть веские основания полагать, что КНДР стоит за взломами в банков Пакистана, Филиппин, Вьетнама и Польши.
Ранее сообщалось, что связанная с КНДР группа хакеров может стоять за атакой вредоносной программы-вымогателя, которая поразила сотни тысяч компьютеров по всему миру. Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявлял, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.