Рейтер: спецподразделение разведки КНДР проводит кибератаки по всему миру

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Спецподразделение разведки КНДР занимается организацией хакерских атак по всему миру, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов.

"Подразделение 180 (разведки КНДР — ред.) вовлечено в хакерские атаки на финансовые институты, они взламывают аккаунты банков, а затем выкачивают деньги", — цитирует агентство слова бывшего северокорейского профессора информатики, который сейчас находится в Южной Корее, Ким Хын Квана. По его словам, некоторые из его бывших студентов сейчас работают в северокорейской "киберармии". Он также добавил, что хакеры из КНДР зачастую уезжают из страны для осуществления атак, чтобы "не оставлять следы".

По данным агентства, с данной идеей согласен и заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ан Чхон Ги. "КНДР осуществляет хакерские атаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак, а также использует их инфраструктуру в области информационных и коммуникационных технологий", — цитирует агентство его слова. Он также добавил, что у Южной Кореи есть веские основания полагать, что КНДР стоит за взломами в банков Пакистана, Филиппин, Вьетнама и Польши.

Бывший сотрудник южнокорейской полиции Ю Дон Нюль отмечает, что нередко КНДР использует малайзийские компании для осуществления атак. "Они открыто работают в сфере торговли или в IT-компаниях. Некоторые из них управляют сайтами или продают игровые программы", — приводит агентство его слова.

Ранее сообщалось, что связанная с КНДР группа хакеров может стоять за атакой вредоносной программы-вымогателя, которая поразила сотни тысяч компьютеров по всему миру. Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявлял, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.