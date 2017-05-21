В Анкаре ликвидировали двух предполагаемых боевиков ИГ*

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы ликвидировали двух предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в ходе рейда, прошедшего в воскресенье в Анкаре, передает агентство Anadolu со ссылкой на губернатора города.

Полиция вышла на террористов по наводке задержанного ранее в Стамбуле боевика. Мужчина признался в подготовке теракта и назвал адрес в Анкаре, по которому проживали двое его сообщников.

Когда полиция прибыла на место, подозреваемые оказали сопротивление, открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Завязалась перестрелка, в ходе которой предполагаемых террористов застрелили.

При обыске в квартире полицейские обнаружили оружие, ручные гранаты и самодельные взрывные устройства большой мощности.

*террористическая группировка, запрещенная в России