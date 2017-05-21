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СМИ узнали цель визитов Трампа в Израиль и Палестину

07:4821.05.2017
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© РИА Новости / Кейтлин ОуксПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Визиты американского президента Дональда Трампа в Израиль и Палестину не нацелены на перезапуск мирных переговоров между конфликтующими сторонами, поскольку они еще не готовы к новой инициативе, заявили газете "Гаарец" источники в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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"Президент полагает, что мир возможен, что новый подход может сработать, однако он знает, что мы находимся на ранней стадии. Поэтому мы не считаем, что пришло время устроить встречу лидеров или провести трехсторонние переговоры. Просто еще слишком рано", — приводит издание слова источников. Поскольку американское правительство находится на ранних стадиях подготовки мирного процесса, оно намерено действовать осторожно, поясняет газета.

Как сообщается, в ходе визитов Трамп призовет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса "предпринять меры по укреплению доверия с целью создать подходящую обстановку для возобновления мирных переговоров между сторонами". Источники газеты пояснили, что Трамп напомнит Нетаньяху о необходимости ограничения израильского строительства на территориях и улучшения состояния палестинской экономики. Во время встречи с Аббасом американский президент вновь призовет Палестинскую автономию воздержаться от "агрессивного подстрекательства" по отношению к Израилю.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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По словам источников издания, Трамп собирается посвятить свой визит в Израиль "восстановлению и улучшению" двусторонних американо-израильских отношений, которые в течение восьми лет президентства Барака Обамы переживали "сложный период". "У нас хорошее начало, и мы хотим показать народу Израиля, что этот союз возвращается на верный путь", — заключили источники газеты.

В начале следующей недели, 22-23 мая, в Израиле ждут Трампа с первым визитом в качестве президента. Ожидается, что он, помимо переговоров с руководителями еврейского государства, посетит исторический центр Иерусалима и выступит с речью на руинах Массады — древней крепости над Мертвым морем, где повстанцы-иудеи сдерживали натиск римских легионов. Трамп также собирается встретиться с палестинским лидером Аббасом в Вифлееме, почитаемом как место рождения Иисуса Христа.

Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
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Израиль и палестинцы прервали мирный диалог в 2014 году. Неоднократные попытки международных посредников вернуть их за стол переговоров пока не имеют успеха. Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.

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