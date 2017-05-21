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В мире

Мексиканцы просят депортировать находящегося в коме россиянина Макеева

07:2421.05.2017
(обновлено: 07:37 21.05.2017)
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© REUTERS / STRINGERПолицейский на месте нападения на россиянина в КанкунеПолицейский на месте нападения на россиянина в Канкуне
© REUTERS / STRINGER

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мексиканцы, оскорбленные поведением живущего в Канкуне россиянина Алексея Макеева, пытались его линчевать, и пока тот оправляется от нападения, требуют вернуть его на родину.

Известный персонаж

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

Автомобиль скорой помощи, Мексика. Архивное фото
© Flickr / Tobias
Мексиканцы создали петицию с требованием о депортации избитого россиянина

Как рассказал РИА Новости Консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот, про Макеева в России снимали передачу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически нездоров. "Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине и что его принудительно лечили", — сказал консул.

По словам консула, Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец, но при этом является гражданином России родом из Электростали. "Нужно учитывать, что в своей агрессии он нападал не только на мексиканцев, но и на наших граждан в Мексике, еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население", — заметил консул.

Нападение

Утром в субботу стало известно, что толпа мексиканцев окружила дом Макеева. В результате конфликта россиянин был тяжело ранен. При этом он сам ранил одного из мексиканцев, который позднее скончался.

Нападение на Макеева в Канкуне. Gif
В сети опубликовано видео нападения толпы на россиянина в Канкуне

На опубликованных в интернете записях с места событий видно, что в течение долгого времени толпа не предпринимала попыток напасть на Макеева, ограничиваясь лишь словесной перепалкой. Однако после известия о ранении мексиканца люди вломились в его дом и стали бросать тяжелые предметы в Макеева, который выбежал на крышу своего невысокого дома.

"Он в состоянии искусственной комы, у него серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован", — сказал Болбот.

По словам консула, посольство России вышло на руководство госпиталя, где находится пострадавший, и получило заверение, что ему будет проведено все возможное лечение. Также консульству удалось договориться с начальником федеральной полиции штата Кинтана-Роо о выделении усиленной охраны для россиянина.

Депортация и петиция

Национальный институт миграции Мексики опубликовал заявление, в котором сообщается о намерении ведомства просить российское консульство в этой стране содействовать депортации на родину Макеева. Однако, по словам консула, пока мексиканские власти за помощью не обращались.

Полиция Мексики. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МИД: пострадавший в Мексике россиянин ранее нападал на соотечественников

Как отмечает портал Excelsior, возможная депортация Макеева может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом, предшествующего этому вызывающего поведения россиянина, а так же убийства гражданина Мексики.

Сейчас по факту смерти мексиканца в результате событий у дома Макеева генеральной прокуратурой штата Кинтана-Роо начато расследование. По данным прокуратуры, в совершении убийства c применением гарпуна подозревается именно иностранный гражданин, передает Notimex. Его персональные данные не разглашаются, однако указанные в сообщении инициалы полностью совпадают с инициалами Макеева. Сам подозреваемый сейчас находится в госпитале и считается задержанным.

По словам консула, предыдущие попытки выслать Макеева из Мексики не увенчались успехом. "В данной ситуации без его желания, которое он не выказывает, Россия не может ничего с ним сделать, он должен сам захотеть быть депортированным, заполнить соответствующее заявление, либо должно быть решение компетентных органов о его депортации", — сказал Болбот РИА Новости.

Площадь Конститущии в Мехико. Архивное фото
© Fotolia / dan talson
Мексика намерена просить Россию о помощи в депортации избитого россиянина

Тем временем оскорбленные мексиканцы создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать из страны Макеева из-за его агрессивного поведения по отношению к местным жителям. Свои подписи под петицией поставили уже более 7,2 тысячи человек. Затем она должна быть направлена главе конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.

"Поведение и угрозы этого человека заставляют срочно просить о вмешательстве мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог продолжать нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами", — говорится в тексте петиции.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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толерантный кулинар
Каких только дураков на свете нет... поделом ему, чесслово.
07:40
21.05.2017
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