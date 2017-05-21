Мексиканцы просят депортировать находящегося в коме россиянина Макеева

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Мексиканцы, оскорбленные поведением живущего в Канкуне россиянина Алексея Макеева, пытались его линчевать, и пока тот оправляется от нападения, требуют вернуть его на родину.

Известный персонаж

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

Как рассказал РИА Новости Консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот, про Макеева в России снимали передачу "Чистосердечное признание", в которой утверждалось, что он психически нездоров. "Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине и что его принудительно лечили", — сказал консул.

По словам консула, Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец, но при этом является гражданином России родом из Электростали. "Нужно учитывать, что в своей агрессии он нападал не только на мексиканцев, но и на наших граждан в Мексике, еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население", — заметил консул.

Нападение

Утром в субботу стало известно, что толпа мексиканцев окружила дом Макеева. В результате конфликта россиянин был тяжело ранен. При этом он сам ранил одного из мексиканцев, который позднее скончался.

На опубликованных в интернете записях с места событий видно, что в течение долгого времени толпа не предпринимала попыток напасть на Макеева, ограничиваясь лишь словесной перепалкой. Однако после известия о ранении мексиканца люди вломились в его дом и стали бросать тяжелые предметы в Макеева, который выбежал на крышу своего невысокого дома.

"Он в состоянии искусственной комы, у него серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован", — сказал Болбот.

По словам консула, посольство России вышло на руководство госпиталя, где находится пострадавший, и получило заверение, что ему будет проведено все возможное лечение. Также консульству удалось договориться с начальником федеральной полиции штата Кинтана-Роо о выделении усиленной охраны для россиянина.

Депортация и петиция

Национальный институт миграции Мексики опубликовал заявление, в котором сообщается о намерении ведомства просить российское консульство в этой стране содействовать депортации на родину Макеева. Однако, по словам консула, пока мексиканские власти за помощью не обращались.

Как отмечает портал Excelsior, возможная депортация Макеева может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом, предшествующего этому вызывающего поведения россиянина, а так же убийства гражданина Мексики.

Сейчас по факту смерти мексиканца в результате событий у дома Макеева генеральной прокуратурой штата Кинтана-Роо начато расследование. По данным прокуратуры, в совершении убийства c применением гарпуна подозревается именно иностранный гражданин, передает Notimex. Его персональные данные не разглашаются, однако указанные в сообщении инициалы полностью совпадают с инициалами Макеева. Сам подозреваемый сейчас находится в госпитале и считается задержанным.

По словам консула, предыдущие попытки выслать Макеева из Мексики не увенчались успехом. "В данной ситуации без его желания, которое он не выказывает, Россия не может ничего с ним сделать, он должен сам захотеть быть депортированным, заполнить соответствующее заявление, либо должно быть решение компетентных органов о его депортации", — сказал Болбот РИА Новости.

Тем временем оскорбленные мексиканцы создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать из страны Макеева из-за его агрессивного поведения по отношению к местным жителям. Свои подписи под петицией поставили уже более 7,2 тысячи человек. Затем она должна быть направлена главе конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.

"Поведение и угрозы этого человека заставляют срочно просить о вмешательстве мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог продолжать нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами", — говорится в тексте петиции.