Генсек ООН обеспокоен атакой на авиабазу в Ливии

ООН, 21 мая — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш после атаки союзных правительству в Триполи группировок на авиабазу на юге Ливии призвал стороны конфликта в стране восстановить порядок и вернуться к политическому диалогу. Гибель мирных жителей при ударе может являться военным преступлением, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на авиабазе Брак-аш-Шати на юге Ливии и призывает все стороны проявить сдержанность и восстановить порядок", — говорится в распространенном заявлении.

В ООН также выразили беспокойство в связи с информацией о гибели мирных жителей, "что, в случае подтверждения, может являться военным преступлением".

По словам Гутерреша, ситуация в области безопасности в Ливии лишь напоминает о том, что военного решения конфликта быть не может. "Генсек призывает всех ключевых игроков включиться в политический диалог и работать конструктивно", — говорится в заявлении.

Ранее Sky News Arabia сообщил об атаке союзных правительству в Триполи группировок на авиабазу, контролируемую отрядами командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара близ ливийского города Брак-аш-Шати.

По словам представителя ливийской национальной армии под командованием Хафтара Ахмада Аль-Месмари, по меньшей мере 141 человек погиб в результате атаки на авиабазу на юге страны. Его слова приводило агентство Франс Пресс.

Он заявил, что среди жертв атаки — безоружные солдаты, которые возвращались с военного парада, а также мирные жители, которые работали на авиабазе или находились поблизости.

Также сообщалось, что глава правительства национального согласия Ливии Фаез Сарадж отстранил от работы министра обороны Аль-Махди аль-Баргаси из-за атаки на авиабазу на юге страны.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сараджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.