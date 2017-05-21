МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британский премьер-министр Тереза Мэй считает, что Брюссель должен выплатить Великобритании "миллиарды фунтов" за акции страны в Европейском инвестиционном банке, сообщает газета Telegraph.
Британский премьер напомнила, что Великобритания участвует в нескольких больших совместных с ЕС финансовых и инвестиционных проектах. Поэтому страна имеет право на долю в конечном "счете". "Есть инвестиционный банк, есть инвестиционный фонд, есть другие сферы. Как вы знаете, это будет важной частью переговоров", — заключила Мэй.
Ранее СМИ сообщали, что что власти ЕС в процессе Brexit могут потребовать от Великобритании около 100 миллиардов евро выплат по различным обязательствам, взятым на себя Лондоном ранее.
Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.