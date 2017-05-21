Мексика пока не просила о помощи в депортации россиянина Макеева

МЕХИКО, 21 мая – РИА Новости. Мексиканские власти пока не просили российскую сторону о помощи в депортации россиянина Алексея Макеева, раненного в Канкуне в результате нападения группы людей, сообщил РИА Новости консул Дмитрий Болбот.

Национальный институт миграции Мексики ранее заявил, что намерен просить российское консульство содействовать депортации на родину Макеева. Возможная депортация может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом и предшествующего этому вызывающего поведения россиянина.

"На данный момент власти Мексики не обращались к нам по вопросу депортации", – сказал Болбот.

Ранее стало известно, что Макеев был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому. При этом он якобы ранил одного из мексиканцев, который позднее скончался. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

По факту смерти мексиканца в результате событий у дома Макеева генеральной прокуратурой штата Кинтана-Роо начато расследование. По данным прокуратуры, в совершении убийства c применением гарпуна подозревается именно иностранный гражданин, передает Notimex. Его персональные данные не разглашаются, однако указанные в сообщении инициалы полностью совпадают с инициалами Макеева. Сам подозреваемый сейчас находится в госпитале и считается задержанным.

По слова консула, предыдущие попытки выслать Макеева из Мексики не увенчались успехов. "В данной ситуации без его желания, которое он не выказывает, Россия не может ничего с ним сделать, он должен сам захотеть быть депортированным, заполнить соответствующее заявление, либо должно быть решение компетентных органов о его депортации", — сказал Болбот РИА Новости.

Ранее Болбот сообщил, что Макеев введен в состояние искусственной комы, у него серьезная черепно-мозговая травма, и он парализован.

Граждане Мексики создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать из страны россиянина Алексея Макеева из-за его агрессивного поведения по отношению к мексиканцам. Свои подписи под петицией поставили уже более 7,2 тысячи человек. Затем она должна быть направлена главе конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.