Куба ответила на поздравление Трампа с Днем независимости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Куба негативно отреагировала на поздравление президента США с годовщиной создания республики, сообщает EFE.

Агентство отмечает, что в соответствующем сообщении правительства, которое было зачитано на государственном телевидении, кубинские власти назвали поздравление Трампа "смехотворным", так как по их мнению, эта дата положила начало "неоколонии" американцев, которая завершилась в 1959 году после победы революции Фиделя Кастро.

20 мая на Кубе празднуется День независимости. В этот день в 1902 году была провозглашена независимая Кубинская Республика.