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В мире

Мексиканцы создали петицию с требованием депортировать избитого россиянина

05:1821.05.2017
(обновлено: 05:21 21.05.2017)
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© Flickr / TobiasАвтомобиль скорой помощи, Мексика. Архивное фотоАвтомобиль скорой помощи, Мексика. Архивное фото
© Flickr / Tobias

МЕХИКО, 21 мая — РИА Новости. Граждане Мексики создали на платформе Change.org петицию с требованием к властям штата Кинтана-Роо выслать из страны россиянина Алексея Макеева из-за его агрессивного поведения по отношению к мексиканцам.

Нападение на Макеева в Канкуне. Gif
В сети опубликовано видео нападения толпы на россиянина в Канкуне

Ранее стало известно, что Макеев был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому. При этом он сам ранил ножом одного из мексиканцев, который позднее скончался. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

"Поведение и угрозы этого человека заставляют срочно просить о вмешательстве мексиканских властей, чтобы этот субъект не мог продолжать нападать на детей, стариков и вообще на людей только за то, что они являются мексиканцами", — говорится в тексте петиции.

Полиция Мексики. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МИД: пострадавший в Мексике россиянин ранее нападал на соотечественников

Сейчас свои подписи под петицией поставили уже более 7,2 тысячи человек. Затем она должна быть направлена главе конгресса штата Кинтана-Роо Эдуардо Мартинесу Арсиле.

Ранее Национальный институт миграции Мексики заявил, что намерен просить российское консульство содействовать депортации Макеева на родину. Как отмечал портал Excelsior, возможная депортация Макеева может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом и предшествовавшего этому вызывающего поведения россиянина.

Сейчас по факту смерти мексиканца в результате событий у дома Макеева генеральной прокуратурой штата Кинтана-Роо начато расследование. По данным прокуратуры, в совершении убийства c применением гарпуна подозревается именно иностранный гражданин, передает Notimex. Его персональные данные не разглашаются, однако указанные в сообщении инициалы полностью совпадают с инициалами Макеева. Сам подозреваемый сейчас находится в госпитале и считается задержанным.

Машина скорой помощи. Мексика. Архивное фото
© Flickr / monocai
Раненный в Канкуне россиянин находится в искусственной коме

Ранее консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот рассказал РИА Новости, что Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец, но при этом является гражданином России родом из Электростали. Как сообщал Болбот, сейчас Макеев введен в состояние искусственной комы, у него серьезная черепно-мозговая травма, и он парализован.

По словам консула, предыдущие попытки выслать Макеева из Мексики не увенчались успехом, так как без его желания, которое он не выказывает, Россия не может ничего с ним сделать, он должен сам захотеть быть депортированным и заполнить соответствующее заявление, либо решение о его депортации должны принять компетентные органы.

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