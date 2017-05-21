СМИ сообщили, что в Иерусалиме Трампа поселят в номере-бомбоубежище

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Израиль поселят в гостиничном номере, защищенном от взрывов и отравляющих газов, сообщает NBC.
Менеджер отеля Шелдон Ритц также заявил, что номер оборудован специальной отдельной вентиляцией, которая защитит президента США от газовой атаки.
В охране Трампа также будут задействованы воздушные шары со встроенными инфракрасными камерами и роботы, которые предназначены для обнаружения взрывных устройств.
Продукты и напитки для президента США и его окружения будут проверять американские и израильские специалисты, а число сотрудников полиции, которые будут обеспечивать безопасность кортежа Трампа, составит свыше десяти тысяч человек.