СМИ сообщили, что в Иерусалиме Трампа поселят в номере-бомбоубежище

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Израиль поселят в гостиничном номере, защищенном от взрывов и отравляющих газов, сообщает NBC.

По информации телеканала, номер Трампа в отеле King David построен таким образом, что даже в случае разрушения всего здания, помещение останется в целости, а люди, находящиеся в аппартаментах, получат переломы.

Менеджер отеля Шелдон Ритц также заявил, что номер оборудован специальной отдельной вентиляцией, которая защитит президента США от газовой атаки.

В охране Трампа также будут задействованы воздушные шары со встроенными инфракрасными камерами и роботы, которые предназначены для обнаружения взрывных устройств.

Продукты и напитки для президента США и его окружения будут проверять американские и израильские специалисты, а число сотрудников полиции, которые будут обеспечивать безопасность кортежа Трампа, составит свыше десяти тысяч человек.