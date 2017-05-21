СМИ: в США расследуют возможную утечку радиации из хранилища в Хэнфорде

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Власти штата Вашингтон расследуют возможную утечку радиоактивных веществ в Хэнфордском ядерном комплексе, где 9 мая произошло обрушение конструкций, следы радиации были обнаружены на поисковом роботе и одном из сотрудников, сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, компания-подрядчик, работающая на месте происшествия, зафиксировала следы радиации на поисковом роботе и на одежде одного из сотрудников. "Последовали установленные процедуры очистки, включающие изъятие зараженной одежды. Дальнейшее обследование рабочего показало отсутствие следов заражения", — приводит телеканал заявление представителя подрядчика. В компании добавили, что следов радиации на одежде других сотрудников также обнаружено не было.

Как сообщается, компания-подрядчик уже провела одну экспертизу при помощи специальных инструментов. По ее результатам признаков утечек радиоактивных веществ в Хэнфордском хранилище выявлено не было. Вместе с тем компания готовится к проведению дополнительной визуальной инспекции при помощи видео.

Власти штата Вашингтон призвали министерство энергетики США присоединиться к расследованию и удостовериться в том, что объект не представляет угрозы.

На крупнейшем американском хранилище радиоактивных отходов 9 мая обрушился тоннель, персонал был частично эвакуирован, никто не пострадал. Позже власти сообщали, что выброса радиоактивных веществ не было, а обрушившийся тоннель был успешно опломбирован.

В хранилище находятся радиоактивные отходы, оставшиеся, главным образом, после экспериментов в рамках военной ядерной программы США.

Хэнфордский комплекс (расположен на берегу реки Колумбия, штат Вашингтон) — в настоящее время выведенный из эксплуатации комплекс по производству плутония для американской ядерно-оружейной программы. В Хэнфорде располагался первый в мире промышленный реактор для разработки оружейного плутония. За все время работы Хэнфордский комплекс произвел около 57 тонн оружейного плутония, что составило две трети от всего этого материала, наработанного в США.

После окончания "холодной войны" производство плутония на предприятии было свернуто, однако в результате производственного процесса осталось более 200 тысяч кубометров высокоактивных радиоактивных отходов, которые находятся на территории комплекса. Это составляет около двух третей от объема всех радиоактивных отходов на территории США.