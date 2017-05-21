Раненный в Мексике россиянин находится в искусственной коме

МЕХИКО, 21 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Раненный в мексиканском Канкуне россиянин Алексей Макеев находится в состоянии искусственной комы, сообщил в субботу РИА Новости консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот.

Ранее стало известно, что Макеев был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому. При этом он сам ранил ножом одного из мексиканцев, который позднее скончался. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

"Он в состоянии искусственной комы, у него серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован", — сказал Болбот.

По словам консула, посольство России сейчас вышло на руководство госпиталя, где находится пострадавший, и получило заверение, что ему будет проведено все возможное лечение. Также консульству удалось договориться с начальником федеральной полиции штата Кинтана-Роо о выделении усиленной охраны для россиянина.

Ранее Болбот рассказал, что Макеев получил постоянный вид на жительство в Мексике как беженец, но при этом является гражданином России родом из Электростали. "Нужно учитывать, что в своей агрессии он нападал не только на мексиканцев, но и на наших граждан в Мексике, еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население", — заметил консул.