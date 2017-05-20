Адвокат Ассанжа прокомментировал закрытие уголовного дела властями Швеции

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Бальтазар Гарсон в интервью RT прокомментировал решение прокуратуры Швеции о закрытии уголовного дела против Джулиана Ассанжа.

По мнению защитника, обвинения против его клиента изначально были необоснованны. "Подобное дело вообще не должно было быть возбуждено. Это был произвол и огромная несправедливость", — отметил Гарсон.

При этом он подчеркнул, что Швеция "была лишь инструментом для борьбы со свободой слова", которым воспользовались Соединенные Штаты. По его мнению, перед судом должны предстать те, кто фигурировал в аферах, вышедших на поверхность благодаря деятельности организации, а не сам Ассанжа.

Адвокат также добавил, что пока точно неизвестно, когда создатель Wikileaks сможет покинуть посольство Эквадора в Лондоне. "Мы будем снова искать поддержку со стороны Организации Объединенных Наций и в других инстанциях, а также со стороны британского правительства", — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Полиция Лондона предупредила общественного деятеля, что ордер на его арест, выданный Вестминстерским магистратским судом, по-прежнему действует, поэтому его немедленно задержат, если он выйдет из посольства Эквадора.