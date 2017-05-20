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В мире

В Мадриде тысячи митингующих требуют отставки премьера

22:5520.05.2017
(обновлено: 22:57 20.05.2017)
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© РИА Новости / Мария СибиряковаПерейти в фотобанкЦентр города и памятник Христофору Колумбу в Барселоне. Архивное фотоЦентр города и памятник Христофору Колумбу в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МАДРИД, 20 мая — РИА Новости. Митинг в поддержку вынесения вотума недоверия премьер-министру страны Мариано Рахою состоялся в воскресенье вечером в центре Мадрида.

Председатель правительства Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Испании партия Podemos хочет предъявить вотум недоверия премьер-министру

Организатором выступила левая коалиция "Объединившись, можем" (входят Podemos и "Объединенные левые"), которая в пятницу зарегистрировала в конгрессе депутатов предложение о вынесении вотума недоверия главе кабинета из-за многочисленных случаев коррупции в возглавляемой им правой Народной партии (НП).

В ближайшее время Рахой должен дать показания в суде в качестве свидетеля по делу "Gurthel" — одному из самых громких коррупционных дел в Испании за последние годы.

На площади Пуэрта-дель-Соль, несмотря на жару, собрались несколько тысяч человек под лозунгом "Пора от них избавиться". Многие сторонники Podemos приехали в испанскую столицу на автобусах из других регионов страны — всего в Мадрид прибыло более 50 таких автобусов. В толпе видно много республиканских флагов.

Помимо отставки правительства Рахоя Podemos требует отправить в отставку председателя правительства автономного сообщества Мадрид Кристину Сифуэнтес, в отношении которой на этой неделе также появились подозрения в коррупционной деятельности.

Сама Сифуэнтес категорически отрицает любые обвинения, суд также не нашел достаточных доказательств, чтобы начать в отношении главы сообщества Мадрид судебное расследование.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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Напротив здания правительства автономного сообщества Мадрид организаторы установили "автобус махинаций", на котором написано "в ответ на махинации — вотум недоверия". На ветровом стекле они разместили большой портрет Сифуэнтес, а в качестве пассажиров — других политиков НП, в отношении которых ведутся разбирательства.

"Да, это возможно!", "Надо выкинуть Народную партию!", — скандировали собравшиеся.

Из-за жары некоторым из участников акции потребовалась медицинская помощь.

"Вотум недоверия — шаг навстречу достоинству и смелости против мафиозной партии, которая считает, что может продолжать мучить народ, но наш народ достоин и не боится коррупционеров!", — заявил, выступая на митинге лидер партии Podemos Пабло Иглесиас.

Он также добавил, что вотум недоверия Рахою — адекватный инструмент, чтобы "защитить родину от мафиози, которые считают, что госинституты — это инструмент для обогащения их друзей".

"Мы видим, как махинации паразитируют наши институты, ставят их на службу немногих привилегированных лиц, препятствуют тому, чтобы в отношении коррумпированных друзей были проведены расследование и суды. Это подвергает опасности наше правовое государство. Наша обязанность — защитить его, защитить здоровую его часть, которая, несмотря на оказываемое давление, продолжает работать", — заявил секретарь организации Podemos Пабло Эченике.

Испания. Архивное фото
© Fotolia / flairimages
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На этой неделе партия провела интернет-голосование среди своих сторонников по вопросу выдвижения инициативы о вотуме недоверия кабинету министров в конгрессе депутатов. В нем приняли участие чуть менее 90 тысяч человек, при этом 97% поддержали это предложение.

Однако эта цифра не показательна: всего на сайте зарегистрированы 487 000 сторонников партии, из них "активными" (то есть регулярно принимают участие в опросах) являются 276 000 человек. Таким образом, за постановку вопроса в нижней палате о досрочной отставке главы кабинета выступили 18% от общего числа сторонников и 31% "активистов".

Инициатива о вынесении вотума недоверия премьеру в конгрессе депутатов изначально провальная. Podemos с 67 депутатами — лишь третья по численности партия в парламенте (всего в нижней палате 350 конгрессменов). Большинство политических сил не поддерживают отставку Рахоя.

До сих пор Podemos удалось заручиться поддержкой лишь валенсийской партии Compromís (четыре депутата) и — с оговорками о "необходимости соблюдения политических прав басков" — баскской левой партии EH Bildu (два депутата). В лучшем случае Podemos удастся привлечь на свою сторону еще и депутатов от каталонских партий.

Ситуация вряд ли изменится после воскресных выборов генсека второй по численности в конгрессе депутатов Испанской социалистической рабочей партии, которые состоятся в воскресенье. Все три кандидата — бывший глава партии Педро Санчес, бывший спикер конгресса депутатов Пачи Лопес и председатель правительства Андалусии, крупнейшего автономного сообщества страны, Сусана Диас — заявили, что не поддержат инициативу Podemos.

Король Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AFP 2017 / Andres Kudacki
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Согласно 113 статье испанской конституции, для рассмотрения парламентом вотума доверия правительству необходимо, чтобы с инициативой выступила как минимум 10 часть от общего состава конгресса (то есть 35 человек).

Вотум недоверия выносится в том случае, если его поддержит абсолютное большинство депутатов (то есть 176 конгрессменов). Инициаторы голосования должны представить альтернативного кандидата на пост премьера. Между выдвижением инициативы о вотуме доверия и голосованием должно пройти как минимум пять дней.

За всю 40-летнюю историю новой испанской демократии в конгрессе депутатов дважды пытались вынести вотум недоверия главе кабинета: в 1980 году в отношении Адольфо Суареса, и в 1987 году в отношении Фелипе Гонсалеса. Оба раза большинство депутатов выступили против.

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