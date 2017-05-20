Президент Бразилии назвал компрометирующую его аудиозапись монтажом

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер призвал Верховный суд страны прекратить расследование в отношении себя и поставил под сомнение подлинность компрометирующей его аудиозаписи, сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщается, Темер назвал аудиозапись, на которой строятся обвинения в коррупции, "монтажом". По мнению бразильского президента, создатели фальшивой записи хотели таким образом "обмануть бразильцев".

По информации агентства, Темер также вновь подчеркнул, что не оставит пост главы государства. "Я продолжу возглавлять страну", — сказал бразильский президент.

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку.

В случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.