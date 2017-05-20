СМИ: Китай ликвидировал не менее десяти информаторов ЦРУ за 2010-2012 годы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти Китая ликвидировали по меньшей мере десять информаторов ЦРУ за период с 2010 по 2012 годы, подорвав разведывательные операции США в стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на бывших американских чиновников.

Как пишет газета, в общей сложности за эти два года от 18 до 20 информаторов ЦРУ были уничтожены или посажены в тюрьму в Китае. Один из них был убит на глазах своих коллег во дворе одного из правительственных зданий, отмечает издание.

По информации экс-чиновников, США вербовали информаторов в "самой глубине бюрократии" Пекина. Некоторые из них были гражданами Китая, которые, как считало ЦРУ, разочаровались в китайском правительстве. Однако к началу 2011 года поток развединформации, поступавшей из КНР, начал иссякать.

ЦРУ и ФБР начали совместное расследование данного вопроса. Как сообщил один из источников New York Times, оно велось под кодовым названием "Медоед" (Honey Badger) из тайного офиса в Северной Виргинии. Некоторые следователи полагали, что властям Китая удалось раскрыть шифр, с помощью которого ЦРУ общалось со своими источниками. Другие подозревали наличие предателя в самом разведывательном управлении.

В конечном итоге, как пишет газета, круг подозреваемых сузился до одного человека — бывшего сотрудника подразделения ЦРУ, осуществлявшего контроль за деятельностью в Китае. Однако собрать достаточный объем доказательств для его ареста не удалось. По словам чиновников, теперь он проживает в другой азиатской стране.

ЦРУ и ФБР от комментариев New York Times воздержались.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что сотруднице госдепартамента предъявлены обвинения в предоставлении ложной информации ФБР и препятствовании правосудию. Отмечалось, что она, предположительно, не смогла дать объяснение своим контактам с сотрудником внешней разведки Китая, от которого получала подарки.