Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что сбили истребитель саудовских ВВС

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что их средствами ПВО был сбит истребитель ВВС Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

По информации телеканала, "система противовоздушной обороны сумела сбить саудовский самолет F-15".

Информации о месте происшествия и судьбе экипажа не поступало.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.