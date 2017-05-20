В бельгийской полиции выявили "тамплиера"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Власти в бельгийской Валлонии инициировали разбирательство в связи с вызвавшим общественный резонанс случаем появления на дежурстве в общественном месте полицейского, на бронежилете которого был крест тамплиеров, сообщает в субботу телерадиокомпания RTBF.

Неожиданный для сотрудников полиции нагрудный знак попал в кадры телекамер при съемке репортажа в коммуне Кувен. В прессе появились предположения, что полицейский таким образом демонстрировал свою связь с правоэкстремистскими организациями.

Сотрудника полиции вызвали на допрос, где он отверг какую-либо причастность к радикальным движениям или сектам. При этом на допросе выяснилось, что крест тамплиеров он носит на службе с 2016 года, и никто ни разу не сделал ему замечания.

Для прояснения мотивов полицейского будет проведено внутреннее расследование, кроме того его накажут за нарушение профессиональной этики.

Орден рыцарей-тамплиеров ("храмовников"), считавшийся одним из самых могущественных и влиятельных, был основан в 12-м веке.