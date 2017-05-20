Трамп поздравил Кубу с Днем независимости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в письменном заявлении поздравил Кубу и кубинскую диаспору в США с Днем независимости.

В поздравлении Трамп отметил, что американцы и кубинцы разделяют приверженность принципам самоуправления, достоинства и свободы.

"Люди Кубы заслуживают правительство, которое мирно отстаивает демократические ценности, экономические свободы, религиозные свободы и права человека, и моя администрация привержена достижению этого видения", — говорится в письменном заявлении Трампа.

Трамп отдал дань поколениям американских кубинцев, которые внесли вклад в развитие страны. Он отметил их достижения в литературе, искусстве, спорте, бизнесе, судебной системе, а также в Конгрессе, администрации президента и военных структурах.

20 мая на Кубе празднуется День независимости. В этот день в 1902 году была провозглашена независимая Кубинская Республика.