В Средиземном море за три дня спасли более четырех тысяч мигрантов

РИМ, 20 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Свыше четырех тысяч мигрантов спасены за три дня в ходе серии операций в Средиземном море, сообщает итальянская береговая охрана.

В результате спасательных операций, проведенных в пятницу и в ночь на субботу, удалось спасти 2121 человека. Среди них оказался полуторамесячный малыш, которому была оказана срочная медицинская помощь. Кроме того, на борту одного из 17 плавсредств – надувных лодок и деревянных шлюпок, на которых мигранты рассчитывали добраться до Европы, было найдено одно тело без признаков жизни.

В четверг число спасенных в водах Средиземного моря достигло порядка 2,3 тысячи человек. Помощь им была оказана в рамках 22 операций при участии судов итальянской береговой охраны военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed и ряда неправительственных организаций.

Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 54 тысяч беженцев, причем уже более 1,3 тысячи человек погибли или пропали без вести при попытках пересечь Средиземное море с начала года. Большинство мигрантов (более 85%) направились в Италию.

По последним данным МВД Италии, с начала января на побережье страны высадились свыше 45 тысяч мигрантов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 44%.

Подробнее о кризисе с мигрантами в Европе в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>