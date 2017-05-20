США и Саудовская Аравия договорились координировать противостояние Ирану

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут тесно координировать позиции в противостоянии Ирану, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы тесно координируем наши усилия в противостоянии Ирану, в особенности экстремизму и экспорту экстремизма, поддержке иностранных боевиков и ополчения — Иран поддерживает их не только в Йемене, но и в Ираке и в Сирии", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адилем аль-Джубейром, которую транслировал в режиме телеконференции госдепартамент.