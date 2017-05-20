В доме американки поселились 120 тысяч пчел

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В доме жительницы штата Джорджия Лизы Ормундт обнаружили гигантский пчелиный улей, сообщает телеканал CBS.

Необычную находку сделал местный пчеловод Бобби Чейсон, который посетил женщину, чтобы выяснить причину "постоянного жужжания" на чердаке. С помощью тепловизора он определил местонахождение улья, однако масштаб пчелиного жилища удивил не только хозяйку дома, но и приглашенного специалиста.

По информации CBS, за потолочными перекрытиями скрывались около 120 тысяч насекомых. На протяжении шести часов Чейсон перемещал насекомых в пластиковые контейнеры специальным вакуумным насосом.

Вес сот, найденных на чердаке, составил 55 килограмм. Пчеловод полагает, что из них можно будет извлечь до 30 килограмм чистого меда.