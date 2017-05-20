В Харькове обстреляли троллейбус

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Троллейбус обстреляли в Харькове из пневматического оружия, никто не пострадал, сообщает в субботу в Facebook директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

"Обстреляли троллейбус. Слава Богу, без жертв, повреждены только окно салона и окно двери. Предположительно, пневматика", — написал он.

Также Сидоренко опубликовал несколько фотографий обстрелянного троллейбуса, на которых видны следы от стрельбы и поврежденные в результате этого окна.

В свою очередь полиция Харьковской области также сообщает, что в субботу "днем неизвестные лица сделали несколько выстрелов по общественному транспорту", в результате происшествия пострадавших лиц нет.

Как установила полиция, на улице Барабашова, 36 водитель услышал два хлопка, после чего остановил транспорт и увидел в окне несколько отверстий. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала следственно-оперативная группа. "По предварительной информации, неизвестные выстрелили из пневматического оружия. Вещественные доказательства изъяты", — сообщает полиция в Facebook.

Решается вопрос об открытии уголовного дела, личности злоумышленников устанавливаются.